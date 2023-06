Freizeit in Grevenbroich Südstadt-Förderverein schafft Neues für den Mehrgenerationenplatz

Ein Kleinod ist der 2000 Quadratmeter große Mehrgenerationenplatz mit vielen Freizeitmöglichkeiten an der Friedrich-Ebert-Straße 31 – ein Treffpunkt für Familien mit Kindern, Senioren und andere mitten in der Südstadt. Der Förderverein Grevenbroich-Südstadt pflegt die Anlage nicht nur liebevoll, sondern schafft dort in diesem Jahr wieder Neues.