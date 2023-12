Amnesty International in Rommerskirchen Benefiz-Konzert für inhaftierten Vietnamesen

Trân wurde am 20. Januar 2010 wegen Bloggens über wirtschaftliche und politische Themen in Vietnam zu 16 Jahren Haft verurteilt wegen „versuchten Umsturzes der Volksverwaltung". Immer wieder hatte Trân erklärt, dass er in Haft gefoltert worden sei, um ein Geständnis von ihm zu erzwingen. Amnesty International hat es sich zum Ziel gemacht, politische Gefangene zu unterstützen und ihnen zu helfen. Genau das macht auch das Ensemble Tonfolge, das dafür bekannt ist auf Benefiz-Veranstaltungen zu spielen und sich für Menschen, die Hilfe benötigen, einzusetzen. „Auch ich freue mich sehr, sie hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Normalerweise sind wir 16 Sänger und Sängerinnen im Ensemble. Aber aufgrund einer großen Krankheitswelle stehen wir hier heute Abend nur zu neunt vor ihnen. Unser Programm ist heute Morgen erst fertig geworden, weswegen es auch keinerlei Programmhefte gibt. Wir singen in der Konstellation heute tatsächlich zum ersten Mal und müssen ein wenig improvisieren", begrüßt auch Bernd Herzholz die anwesenden Besucher.