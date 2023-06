Debatte um Bebauung an Josefstraße 800 Unterschriften für Park-Erhalt in Hemmerden

Die Bürgerinitiative „Wir für Hemmerden“ möchte Bürgermeister Klaus Krützen möglichst in dieser Woche, in jedem Fall aber vor der nächsten Ratssitzung am 15. Juni eine Liste mit 800 Unterschriften übergeben. So viele Bürger aus Hemmerden stehen nach Auskunft der Bürgerinitiative mit ihrem Namen für den Erhalt der Grünfläche an der Josefstraße. Damit sprechen sie sich gleichzeitig gegen eine Bebauung des Areals aus. Es handelt sich um eine 3200 Quadratmeter große Rasenfläche, auf der 14 Bäume stehen. Die Fläche grenzt unmittelbar an den Hemmerdener Friedhof und liegt in einem Wohngebiet.