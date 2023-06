Fronleichnam 2023 in Grevenbroich Wieder Prozessionen in Elsbach/Erft und Niedererft

Die Pfarreiengemeinschaft Elsbach/Erft organisiert am Donnerstag, 8. Juni, wieder eine gemeinschaftliche Fronleichnamsprozession der fünf Pfarrgemeinden Stadtmitte, Elsen, Elfgen, Noithausen und Gustorf-Gindorf. Dazu treffen sich die Gläubigen in der Elsener Pfarrkirche St. Stephanus, in der um 9 Uhr eine Festmesse unter dem Motto „Vertraut den neuen Wegen“ beginnt.