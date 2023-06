Spielfeld in Barrenstein in die Jahre gekommen „Turtles“ beklagen Zustand von Baseball-Anlage

Grevenbroich · Das Baseball-Feld in Barrenstein ist in die Jahre gekommen. Gerne würden die „Turtles“ umsiedeln, so wie es ihnen die Stadt in Aussicht stellte. Doch das Projekt kommt nicht voran.

07.06.2023, 04:50 Uhr

Vorsitzender Thorsten Hönings (r.) und sein Vize Philipp Kemmerling-Jakob vor dem nicht gerade einladend wirkenden Domizil der „Turtles“. Foto: Wiljo Piel/wilp

Von Wiljo Piel

Die Anlage am Ortsrand von Barrenstein hat schon bessere Zeiten gesehen: Geflickte Ballfangzäune, rostige Materialcontainer, übrig gebliebener Müll von wilden Feten, immer wieder Schäden durch nächtliche Vandalismus-Attacken. Nur vier von vielen Problemen, mit denen die „Turtles“ schon seit Jahren zu kämpfen haben. „Wir verfügen nicht einmal über Umkleiden oder Duschen“, schildert Vizevorsitzender Philipp Kemmerling-Jakob die Situation des 1988 gegründeten Baseball-Clubs, der einst in der Bundesliga spielte.