Reaktion der Deutschen Bahn enttäuschend Ticket-Verkaufsstelle in Solingen bleibt dicht

Für Solingen gibt es weiterhin keine Ticket-Verkaufsstelle der Bahn mehr. Diese Verschlechterung im Service am Hauptbahnhof, die seit November dieses Jahres Reisende in Solingen betrifft, hatte der Landtagsabgeordnete Josef Neumann (SPD) zum Anlass genommen, den Bevollmächtigten der Deutschen Bahn um eine kundenfreundliche Lösung in Solingen zu ersuchen.