Glasfaser-Ausbau in Jüchen Jetzt ist nur noch Hochneukirch ein weißer Fleck im Glasfaser-Netz

„Wir haben uns auf die Glasfaserversorgung in ländlichen Räumen spezialisiert“, erklärt Eike Eschmann vom Unternehmen bei der Vorstellung des ersten Kunden in NRW. Bis zum Jahr 2028 will Glasfaser-Plus in Deutschland vier Millionen zusätzliche FTTH-Anschlüsse (Fiber to the Home) schaffen, die Bandbreiten von bis zu 1000 Mbit in der Sekunde erlauben. Nach Auskunft von Martin Kolb von Glasfaser-Plus haben im Stadtteil Jüchen bislang mehr als 400 Kunden einen neuen Glasfaseranschluss bestellt. Wer sich künftig dafür entscheidet, kann sich an Telekom-Shops (etwa in Grevenbroich) wenden oder findet Infos im Internet (telekom.de/glasfaser). Die Glasfaserleitung wird nach der Bestellung vom Verteilnetz ins Haus verlegt, jede Adresse im Ausbaubereich könne durch eine eigene Glasfaser versorgt werden.