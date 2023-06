Brauchtum in Grevenbroich Hülchrather Sebastianer blicken auf 675 Jahre Bruderschaft zurück

Nachdem sie am Donnerstag Nachmittag ihren Kronprinzen ermittelt haben, starten die Schützen am Abend eine Après-Ski-Party mit dem aus der Neusser Skihalle bekanten DJ Captain Britz. Wie an allen Tagen ist der Eintritt ins Festzelt frei. Der Freitag steht dann ganz im Zeichen des Königspaares: Zunächst wird Christian III. bei einer Krönungsmesse in der Kirche (18.30 Uhr) inthronisiert; danach erfolgt im Festzelt (20 Uhr) die Krönung von Königin Melissa.