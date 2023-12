Studie für das Rheinland IHK fordert neues Gleis für Rheydt

Die Industrie- und Handelskammern im Rheinland (IHK Initiative Rheinland) haben beim Mobilitätskongress in Köln gemeinsam mit der Logistikregion Rheinland ihre aktuelle Studie zur Bedeutung des Schienengüterverkehrs im Rheinland vorgestellt. Die Studie hebt eine ganze Reihe Handlungsfelder hervor: So müssten Engpässe im Schienennetz kurzfristig durch Reparaturen und Kapazitätserweiterungen beseitigt werden. „Darüber hinaus müssen wichtige Projekte für unsere Region so schnell wie möglich umgesetzt werden“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Unter anderem geht es um die Umsetzung des 3RX-Projekts, insbesondere um das zweite Gleis zwischen Kaldenkirchen und Dülken, eine Direktverbindung der Strecke Venlo-Viersen-Krefeld und ein weiteres Gleis in Mönchengladbach-Rheydt.