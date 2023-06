Verkehr in Grevenbroich-Neukirchen Kommt jetzt das Kurzzeitparken am Bahndamm?

Die Politiker in Grevenbroich beschäftigen sich kommende Woche Dienstag im Beirat Bauen der Stadtbetriebe einmal mehr mit einer Problem-Straße: Diesmal steht das Thema „Am Bahndamm“ auf der Tagesordnung des Gremiums. Die Straße führt in das gleichnamige Baugebiet und auch auf den Parkplatz des Edeka-Marktes. Das Problem: Trotz absoluten Halteverbots parken viele Fahrer am Rand der Straße, um kurze Besorgungen in der benachbarten Apotheke oder dem Kiosk zu tätigen. Dadurch kommt es häufiger zu Staus, bis hin zum Kreisel.