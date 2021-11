Bombendrohung gegen Amtsgericht Grevenbroich : Ermittler vermuten rechten Hintergrund

Update Grevenbroich Nach Bombendrohungen auf das Amtsgericht Grevenbroich und zehn weitere Justizeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen vermuten die Ermittler einen rechtsextremen Hintergrund.

Laut Ministerium war am späten Abend des 28. Oktober beim Landgericht Wuppertal und dem Amtsgericht Mettmann die Mail eingegangen, in der noch neun weitere Gerichte bedroht wurden. Der Absender nannte sich laut DPA „Lang lebe Jürgen Rieger“ – nach einem 2009 verstorbenen Anwalt und NPD-Funktionär. Die Mail fiel erst am nächsten Morgen auf, als die Poststelle im Wuppertaler Gericht öffnete. Alle betroffenen Gerichte wurden geräumt. Die Polizei gab schnell Entwarnung.