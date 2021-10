Am Freitag in Grevenbroich : Amtsgericht nach Bombendrohung geräumt

Am Freitag in Grevenbroich

Grevenbroich Nach Bombendrohungen sind am Freitagmorgen um 7.30 Uhr mehrere Gerichte im Rheinland kurzzeitig geräumt worden. Darunter auch das Amtsgericht in Grevenbroich. Kurz nach 10 Uhr konnte die Polizei aber Entwarnung geben. Es seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden.

Am frühen Morgen hatte es etliche gleichlautende Bombendrohungen per E-Mail an Gerichte in Nordrhein-Westfalen gegeben. Nachdem Einsatzkräfte die Justizgebäude durchsucht hatten, konnte recht schnell „Fehlalarm“ gegeben werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf. Zum Inhalt der E-Mails äußern sich die Ermittler derzeit nicht.