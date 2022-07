Amtsgericht Düsseldorf​: Bewährungsstrafe für lebensgefährliche Messerattacke​

Polizei und Ordnungsamt bei Kontrollen am Burgplatz. (Archiv) Foto: Endermann, Andreas (end)/Endermann

Düsseldorf Ein 23-Jähriger ist im Oktober 2019 in der Düsseldorfer-Altstadt durch einen Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt wurde der Täter vor dem Amtsgericht verurteilt.

Für eine lebensgefährliche Messerattacke in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 24-Jähriger zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach den Mann am Dienstag wegen vorsätzlicher Körperverletzung schuldig. Außerdem muss er 800 Euro an das Opfer zahlen.