Staatsschutz Mönchengladbach eingeschaltet : Hakenkreuze und Gewaltaufruf am Amtsgericht

Die Polizei Mönchengladbach bittet nach Hakenkreuzschmierereien um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mönchengladbach Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 6.30 Uhr die Schmierereien an dem Gebäude gemeldet. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise und fragen auch: Wo und an wen wurde in den vergangenen sieben Tagen rote Sprühfarbe verkauft?

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch, 13. Juli, die Eingangstüre und Teile der Fassade am Amtsgericht Rheydt beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Hakenkreuze und einen Spruch, der einen Aufruf zur Gewalt beinhaltet. Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 6.30 Uhr die Schmierereien an dem Gebäude gemeldet. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte sicherten Spuren. Anschließend verdeckte die Polizei die Schmierereien, damit sie nicht mehr sichtbar sind.

Die Ermittler des Staatsschutzes bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Urhebern der Schmierereien machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. Ergänzend zu dem Zeugenaufruf bitten die Ermittler des Staatsschutzes um weitere Mithilfe: Mitarbeitende von Geschäften im Stadtgebiet, die Sprühfarben verkaufen, werden ebenfalls gebeten sich zu melden, wenn sie sachdienliche Hinweise zu Personen geben können, die im Laufe der letzten sieben Tage rote Sprühfarbe erworben haben.

Der Mönchengladbacher Staatsschutz ermittelt bereits in einem weiteren Fall von Hakenkreuzschmierereien. In der Nacht zu Montag, 4. Juli, war an der Steinsstraße ein Brandsprengsatz mit einem Hakenkreuz gefunden worden. Ein Zeuge hatte das Feuer am rechten Vorderreifen eines geparkten Autos bemerkt – und zusammen mit der Halterin gelöscht. Wie sich herausstelle, lag der Sprengsatz, der mit einem Hakenkreuz versehen war, in der Nähe des Autos. Das Feuer am Reifen war aber separat gelegt worden. Davon gehen die Ermittler aus. Der Sprengsatz hatte offenbar nicht gezündet.

(gap)