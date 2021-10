Auch Düsseldorf und Mönchengladbach betroffen : Mehrere Gerichte in NRW wegen Bombendrohungen geräumt

Das Oberlandesgericht Düsseldorf ist am Freitagmorgen wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Foto: Eingang des alten Oberlandesgerichts-Gebäudes an der Cecilienallee: Thomas Bernhardt

Update Düsseldorf/Wuppertal Wegen Bombendrohungen sind am Freitagmorgen mehrere Gerichte in Düsseldorf und Wuppertal geräumt worden. In Düsseldorf wurde das Oberlandesgericht geräumt, Polizeiangaben zufolge ist auch das Landgericht Mönchengladbach betroffen.

Am Wuppertaler Landgericht und anderen Gerichten in der Region hat es am Freitagmorgen Polizeieinsätze gegeben. „Es gab am Morgen eine Sicherheitsstörung“, sagte ein Sprecher der Polizei Wuppertal unserer Redaktion. „Daraus hat sich aber nichts ergeben und wir haben die polizeilichen Maßnahmen wieder zurückgefahren“, so der Sprecher weiter. „Das gilt für alle Gerichte.“

Zuvor soll bei den Behörden eine Liste mit mehreren Objekten eingegangen sein, die bedroht werden. In Düsseldorf war das Oberlandesgericht betroffen, in Wuppertal das Justizzentrum mit Land- und Amtsgericht. Informationen unserer Redaktion zufolge wurde auch das Landgericht im Mönchengladbach evakuiert.

Auch die Polizei Düsseldorf sprach von einer „Sicherheitsstörung“. „Das Gebäude wurde evakuiert und geräumt“, bestätigte auch ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die „Westdeutsche Zeitung“ berichtet.

Nach Informationen unserer Redaktion spricht die Polizei offiziell nicht von Bombendrohung, sondern nur von einer Sicherheitsstörung, weil sie Nachahmungen vermeiden möchte.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

(csh/bsch/veke/dpa)