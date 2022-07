Landwirte aus Grevenbroich und Jüchen : Bauern-Demo auf zwei Brücken der A44n

Grevenbroich/Jüchen 23 Landwirte aus Grevenbroich und Jüchen zeigten Solidarität mit den Holländern. Wie viele Traktoren zur Demo auffuhren und wie Fahrer auf der Autobahn reagierten.

Erstens wollten sie auf diese Weise Solidarität mit den Landwirten in den Niederlanden zeigen, wo es bekanntlich seit Wochen zu Protesten kommt. Hintergrund ist die geplante Reduzierung von Emissionen – etwa Stickstoff-Ausstöße –, für die die niederländische Regierung vor allem Landwirte in die Pflicht nehmen will. Viele von ihnen fürchten um ihre Existenz. Zweitens ging es den Grevenbroicher und Jüchener Landwirten bei ihrer gemeinsamen Aktion am Montagabend darum, auf die Probleme im eigenen Land aufmerksam zu machen.

„Wir möchten erreichen, dass sich die Menschen mit dem Thema beschäftigen und sich fragen, warum so viele Landwirte auf den Brücken stehen“, sagt Dirk Klaßen, Landwirt aus Jüchen. Auch er fuhr am Montag mit seinem Ackerschlepper auf eine der Brücken, die über die neue Autobahn führt. Die Teilnehmer haben viel Aufmerksamkeit erreicht – durch den Anblick der vielen Traktoren, aber auch durch Transparente. „Viele Lkw-Fahrer und Autos hupen, wenn sie an uns vorbeifahren“, berichtet Klaßen noch am Abend. Und er betont: „Für uns wird es immer schwieriger, Lebensmittel zu produzieren – auch wegen der Auflagen, die aus unserer Sicht in die falsche Richtung gehen.“ Damit spricht der Getreidebauer stellvertretend für viele Landwirte, die ein Bewusstsein dafür in Politik und Gesellschaft schaffen wollen.