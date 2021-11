„Zirbenholz und Alpenmord“ : Autor Kellerhoff aus Grevenbrpoch für Leserpreis nominiert

Grevenbroich Sein Krimi „Zirbenholz und Alpenmord“ ist angekommen: Die Buchcommunity „Lovelybooks“ hat das Erstlingswerk von Sven Kellerhoff für den Leserpreis nominiert. Jetzt muss sich der Grevenbroicher gegen Größen wie Stephen King und Jörg Maurer behaupten.

Im Mai dieses Jahres hat Sven Kellerhoff seinen ersten Kriminalroman „Zirbenholz und Alpenmord“ im „Ullstein“-Verlag veröffentlicht. Nun kann das Buch einen Preis gewinnen: Die größte deutschsprachige Buchcommunity „Lovelybooks“ hat dem Grevenbroicher vor einigen Tagen mitgeteilt, dass er für den Leserpreis in der Kategorie „Krimi und Thriller“ nominiert ist. Neben Größen wie Stephen King und Jörg Maurer, der ebenfalls Alpenkrimis schreibt, muss sich Kellerhoff nun in einer ersten Runde behaupten. In dieser geht es darum, unter die ersten 35 Plätze zu kommen, die in der Vorrunde die meisten Nominierungen erhalten haben. „Das wäre schon super“, meint Kellerhoff, der sich über die Nominierung freut.