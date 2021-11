Haushaltsklausur in Grevenbroich : Grüne wollen Vereine entlasten

Grevenbroich Die Stadtverwaltung soll in den nächsten beiden Jahren auf Mieteinnahmen verzichten. Damit wollen die Grünen heimische Vereine unterstützen, denen es wegen der Pandemie vielfach an Einnahmen fehlt

In den nächsten Tagen wollen die Grünen daher auf die anderen Fraktionen im Stadtrat zugehen. Ziel ist es, einen gemeinsamen Beschluss zu erreichen, der es ermöglichen soll, den Vereinen in den Jahren 2022 und 2023 die Kosten für die Anmietung von städtischen Räumen vollständig zu erlassen. „Die fragliche Summe ist mit jährlich 20.000 Euro sehr gering und gefährdet nicht die Sanierung des Haushalts“, so Schimanski in einer Pressemitteilung.