Weiterführende Schulen in Grevenbroich : Fünf Schulen stellen sich Viertklässlern und Eltern vor

Noch radeln sie zur Grundschule, doch für Familien mit Viertklässlern steht jetzt die Frage an, welche weiterführende Schule ihr Kind ab 2022 besuchen soll. (Symbolbild) Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Grevenbroich Viertklässler und ihre Eltern stehen bald vor der Entscheidung, welche weiterführende Schule ab 2022 besucht werden soll. Wann sich in Grevenbroich Gymnasien, Gesamtschulen und die Realschule vorstellen und was wegen Corona besonders ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Noch sind neun Monate Zeit bis zum Beginn des kommenden Schuljahres, aber für Eltern von Viertklässlern steht nun die Frage an, auf welche weiterführende Schule das Kind 2022 wechseln soll. Die Schulen stellen sich bei Tagen der offenen Tür und Infoabenden vor. Wegen Corona läuft manches anders ab als vor der Pandemie. Hier eine Übersicht:

Das Erasmus-Gymnasium an der Röntgenstraße stellt sich am kommenden Samstag, 13. November, von 9 bis 13 Uhr beim Tag der offenen Tür vor. Besucher können einen von vier Terminen zwischen 9 und 13 Uhr wählen. Der Termin kann über einen Link auf der Homepage www.erasmus.de oder im Sekretariat (Telefon 02181 6089100) gebucht werden, das gilt auch für Schnupperunterricht. Ein Informationsabend für Eltern von Grundschülern schließt sich am Dienstag, 23. November, 19 Uhr, an.

Das Pascal-Gymnasium am Schwarzen Weg präsentiert sich mit einem Tag der offenen Schule mit Schnupperstunden und geführten Rundgängen am Samstag, 20. November, von 9 bis 12.30 Uhr. Der Infoabend für Eltern folgt am 25. November, 19.30 Uhr. Der Link zur Online-Anmeldung ist unter www.pascal-gymnasium.de zu finden.

Die Diedrich-Uhlhorn-Realschule am Heyerweg organisiert einen Tag der offenen Tür für Samstag, 20. November, mit zwei Besuchsblöcken ab 10 und 11.30 Uhr. Erforderlich ist eine telefonische Anmeldung im Sekretariat unter 02181 270828. Weitere Infos unter www.diedrich-uhlhorn-realschule.de.

Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule an der Hans-Böckler-Straße lädt Grundschüler und Eltern zum Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, von 9.30 bis 13 Uhr ein. Der Informationsabend für Eltern ist bereits am Mittwoch, 10. November, ab 19 Uhr. Infos im Internet unter kaethekollwitz.de