Am „Gehöft“ in Grevenbroich-Kapellen : Diese Blumenkübel sollen Fahrer zum Bremsen zwingen

Am „Gehöft“ in Grevenbroich-Kapellen

Kapellen Die Waschbeton-Kästen sollen die Straße „Am Gehöft“ beruhigen. Allerdings funktioniert das nur bedingt. Langfristig soll die Straße überplant werden – aber ein konkretes Zeitfenster gibt es noch immer nicht.

Zwei mit Lavendel bepflanzte Blumenkübel aus Waschbeton sollen das „Gehöft“ im Neubaugebiet Kapellen nicht bloß optisch aufwerten. Die quadratischen Kästen sollen die gepflasterte Straße zu dem machen, was sie ist: eine verkehrsberuhigte Zone, auf der Schritttempo gilt. Nachdem die etwa 80 Zentimeter breiten Kübel zunächst unauffällig am Rand platziert worden waren, wurden sie nun so platziert, dass sie in die Fahrbahn ragen und Fahrer zum Bremsen zwingen – allerdings: Auch das soll der Straße noch immer nicht die ersehnte Beruhigung bringen.