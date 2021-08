Verkehrsbehinderungen in Hückeswagen : Arbeiten auf Rader Straße – Bergstraße gesperrt

Weil die Bushaltestellen noch umgebaut werden müssen, wird es auf der Rader Straße zwischen dem Bergischen Kreisel und der Straße Brücke für zirka zwei Wochen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Mit gut fünfwöchiger Verspätung geht es mit den Bauarbeiten an den Bushaltestellen an der Rader Straße weiter. Grund: Die Baufirma musste in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten aushelfen.

Die Arbeiten an den Bushaltestellen an der Rader Straße zwischen dem Bergischen Kreisel und der Straße Brücke sollten eigentlich längst beendet sein. Doch weil die Baufirma zu dringenden Reparaturarbeiten infolge der Hochwasser-Katastrophe gerufen worden war, mussten die Arbeiten vorübergehend unterbrochen werden. Am kommenden Montag, 23. August, geht es auf der B 483 weiter, wie Rainer Herzog vom Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt. Das bedeutet dann etwa zwei Wochen lang Verkehrsbehinderungen.

Ab Montag steht tagsüber zwischen dem Kreisverkehr und der Wupperbrücke nur eine Fahrspur zur Verfügung; Baustellenampeln regeln den Verkehr. „Die Arbeiten finden von 8 bis 16 Uhr statt und werden voraussichtlich drei Tage dauern“, berichtet Herzog. Die direkte Verbindung vom Bergischen Kreisel zur B 483 sei während der Bauzeit jeweils bis 16 Uhr gesperrt, die Umleitungsstrecke (U1) führe über den Wupper-Kreisel Alte Ladestraße / Etapler Platz. Nach Arbeitsende wird die Sperrung aufgehoben und werden die Ampeln bis zum Morgen auf „Blinken“ geschaltet.

Ebenfalls ab dem 23. August wird die Bergstraße am Bergischen Kreisel für zirka zwei Wochen gesperrt, weil der Landesbetrieb dort einen Straßenübergang bauen lässt. Eine Umleitung (U2 / U3) ist ausgeschildert.

Zeitgleich werden auf der Rader Straße in Richtung Radevormwald verschiedene Schadstellen beseitigt. „Dazu werden tagsüber bei Buchholz und Linde für jeweils zwei bis drei Tage einspurige Verkehrsführungen nötig“, berichtet Herzog.

