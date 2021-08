Geimpft, genesen oder getestet in Hückeswagen : Stadtverwaltung stellt auf 3-G um

Geimpft, genesen oder getestet in Hückeswagen

In NRW gilt jetzt flächendeckend die 3-G-Regel. Foto: dpa/Federico Gambarini

Hückeswagen Bei politischen Terminen, Trauerfeiern und Hochzeiten müssen die Teilnehmer jetzt geimpft, genesen oder getestet. Die Stadtverwaltung setzt damit die seit dem 20. August geltende neue Corona-Schutzverordnung um.

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung für NRW, die seit Freitag, 20. August, gilt, hat das Land die Regelungen deutlich vereinfacht. „Viele bisherige Beschränkungen wurden aufgehoben, stattdessen wird in vielen Bereichen die Anwendung der 3-G-Regel ausgeweitet“, berichtet Roland Kissau vom Ordnungsamt.

Diese Regelung gilt nun auch für die Sitzungen der kommunalen Gremien wie Ausschüsse und Ratssitzungen, die in der kommenden Woche beginnen. Zuhörer ebenso wie die Teilnehmer der Sitzungen werden daher gebeten, einen entsprechenden Nachweis mitzubringen, der am Eingang kontrolliert wird. 3-G steht dabei für „geimpft, genesen oder getestet“ und bedeutet, dass für die Nutzung bestimmter Angebote und insbesondere bei Veranstaltungen in Innenräumen ein Nachweis über eines der drei „G“ vorgelegt werden muss – „entweder über eine vollständige Impfung, eine überstandene Corona-Infektion oder ein maximal 48 Stunden alter negativer Schnelltest“, betont Kissau.