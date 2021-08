Nächste Hiobsbotschaft für Hückeswagen : Weg um die Wupper-Vorsperre wird monatelang gesperrt

Info

Rekord Innerhalb von 24 Stunden waren am 14. und 15. Juli an der mess-Stelle Bever-Talsperre 160 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Solche Mengen hatte es in der Region noch nie gegeben.

Folgen In der Folge schwollen die Wupper und Bäche an, so dass das Wasser etliche Wohnungen und Betriebsgelände unter Wasser setzte.