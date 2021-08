Hückeswagen/Radevormwald in der Corona-Pandemie : Impfmobil impft in Schulen die Über-16-Jährigen

Hückeswagen/Radevormwald Der Kreis setzt ab der vierten August-Woche ein zweites Impfmobil ein, das die weiterführenden Schulen ansteuert. Impfen lassen können sich dort Schüler ab 16 Jahren und das schulische Personal.

Da jetzt auch Jugendliche geimpft werden dürfen, kommt das Impfmobil des Oberbergischen Kreises in die weiterführenden Schulen; ausgenommen sind Grund-, Haupt- und Realschulen. So bietet das Impfzentrum ab kommendem Montag, 23. August, Impfungen für Schüler an weiterführenden Schulen an, die am Tag der Impfung mindestens 16 Jahre alt sind. „Bei Minderjährigen ab dem 16. Lebensjahr kann die Einwilligung selbstständig durch die Jugendlichen auch ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten erfolgen“, bestätigt Kreis-Sprecher Philipp Ising. Im Nordkreis steuert das Impfmobil folgende Stationen an: 27. August Theodor-Heuss-Gymnasium Radevormwald, 30. August St.-Angela-Gymnasium Wipperfürth, 31. August Berufskolleg Hückeswagen, 1. September Bergisches Berufskolleg Wipperfürth und 6. September EvB-Gymnasium Wipperfürth. Geimpft wird ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech, betont Ising. Neben den Schülern ab 16 Jahren können sich auch die Beschäftigten der Schulen in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr impfen lassen.