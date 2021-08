Kuriose Alarmierungen in Hückeswagen : Ölspur und verletzter Biker – Einsätze für die Feuerwehr

Kuriose Alarmierungen in Hückeswagen

Beim Überfahren des Verkehrsschilds am Kreisel in Wiehagen riss die Ölwanne eines Lieferwagens auf. Die Ölspur zog sich bis zur Rader Straße. Foto: Polizei

Oberhombrechen Zweimal musste die Feuerwehr am Sonntag ausrücken: Morgens musste sie die Beseitigung einer langen Ölspur durch die Stadt absichern, am Nachmittag bei der Bergung eines schwer verletzten Mountainbikers helfen.

Weil ein Mountainbike-Fahrer am Sonntagmittag in unwegsamem Gelände nahe der Wiebach-Vorsperre gestürzt war, musste die Löschgruppe Herweg der Feuerwehr gegen 14.10 Uhr nach Oberhombrechen ausrücken. Dort unterstützte sie den Rettungsdienst bei der Bergung und Versorgung des Verletzten, wie Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus am Montag mitteilte.