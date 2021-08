Nach der Hochwasserkatastrophe in Opladen : Großes Aufräumen an der Wupperschleife

Leverkusen-Opladen 30 Freiwillige schafften am Wochenende Sofas, Styropor und Mengen anderen Hochwasser-Schrotts rund um den Lucasweg nahe Eisenbahnbrücke weg.

Die unbefestigten Wege rund um die Wupper sind abgetragen, kleine und große Löcher zeichnen die Strecke. Geröll säumt sie. Mächtige Bäume riss es aus ihren Wurzel-Verankerungen. Starkregen und Hochwasser haben auch in Feld, Wald und Flur für ein Bild der Verwüstung gesorgt. Hinzu kommt Müll, der aus den Wohngegenden mitgerissen wurde und in der Natur liegenblieb.

Blickt man aus der Vogelperspektive auf das Gebiet rund um die Wupper, scheint das Unterfangen, es wieder zu säubern, ein gewaltiges. Doch etliche Freiwillige ließen sich davon nicht schrecken. Nahe der Eisenbahnbrücke am Lucasweg begannen Martina und Peter Albertz vor etwa einer Woche mit den Aufräumarbeiten. Und die Nachbarn vom Knechtsgraben halfen mit. „Wir laufen hier fast täglich mit den Hunden“, erzählt Martina Albertz. Für sie ist die Wupper mehr als nur ein Ort der nahen Erholung. „Wir wollten unser erweitertes Wohnzimmer aufräumen.“ Die Wald- und Wiesenflächen so zu sehen, das schockierte sie. Und sie stellte sich die Frage: „Wer soll es sonst tun?“ Gesagt, getan: Mit vier Familien begann das Projekt. Rund fünf Stunden schufteten sie – mit enormem Effekt. Über einen Kontakt unter den Nachbarn entstand die Zusammenarbeit mit der Offenland-Stiftung. Am vergangenen Samstag wuchs die Zahl der Helfer auf bis zu 30.

Die nahe gelegenen Campingstellplätze in Leichlingen sorgten für die meiste Verschmutzung. Unter den Fundsachen, berichtete Martina Albertz, waren Sofas, Fenster, Türen und Kühlschränke. Hinzu kam eine Menge Styropor. Das, so vermutete Eilmus, wird in den Wohnwagen als Dämmmaterial eingesetzt. Es sei aber in der Natur nicht ganz so schlimm wie anderes Plastik. „Es gibt Tiere, die können Styropor tatsächlich ganz zersetzen“, erläuterte er. Gleichwohl versuchen die Helfer, den Abfall zu entfernen. Martina und Peter Albertz sind begeistert: Ihr zweites Wohnzimmer erstrahlt fast schon wieder in altem Glanz.