Trauer in Hückeswagen : Hauptbrandmeister a. D. Gerd Hombrecher ist tot

Hückeswagen Die Feuerwehr trauert um den langjährigen Löschgruppenführer der Einheit Herweg, Gerd Hombrecher. Der Hauptbrandmeister a.D. ist in der vorigen Woche gestorben

1966 trat Hombrecher als 22-Jähriger der Löschgruppe Herweg bei. Er absolvierte die Grundausbildung und weitere feuerwehrtechnische Lehrgänge, so dass er im Juni 1985 zum Brandmeister befördert wurde. Als Nachfolger von Helmut Osenberg übernahm der Hückeswagener noch im gleichen Jahr die Löschgruppe Herweg. „Durch seine fachliche Kompetenz und sein außerordentliches Engagement hat der Hauptbrandmeister die Einheit Herweg über viele Jahre geprägt und sich so starke Anerkennung und Wertschätzung erworben“, betont Binder. 2000 übergab er die Leitung an Lutz Wüster.

Der Verstorbene zählte zu den Gründungsmitgliedern der Partnerschaft zwischen den Feuerwehren Hückeswagen und Königs Wusterhausen in Brandenburg , die seit 1996 besteht. Regelmäßige Fahrten nach „KW“ standen seither in seinen Terminkalender.

„Ob bei Ausbildung oder ehrenamtlichem Engagement – Gerd war stets ein Ansprechpartner und hat geholfen, wenn er gebraucht wurde“, versichert Binder. Für seine langjährigen Verdienste wurde Hombrecher mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er das Feuerwehrehrenzeichen in Silber (1991) und in Gold (2001). Zuletzt war er 2016 mit der „Sonderauszeichnung in Gold“ vom Verband der Feuerwehr NRW für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Hückeswagen ausgezeichnet worden. Mit dem Erreichen der Altersgrenze von 60 Jahren wechselte Hombrecher in die Ehrenabteilung.