Appell des Wupperverbandes : Solinger Kanusportler sollen die Wupper weiter meiden

Solingen Der Wupperverband und die Stadt Solingen verweisen auf Räumungsarbeiten im Bachbett nach dem Hochwasser. Kanuten fahren auf eigene Gefahr.

(uwv) Der Wupperverband und die Stadt Solingen raten nach der Hochwasserkatastrophe weiter von Kanu-Fahrten auf der Wupper ab. Dies gilt insbesondere für die Strecken Wupperhof bis Leichlingen sowie Müngsten bis Wupperhof. Wer dennoch mit dem Kanu auf der Wupper unterwegs ist, fahre auf eigene Gefahr, heißt es in einer Pressemitteilung des Wupperverbandes.

In der unteren Wupper befinden sich nach Angaben des Verbandes immer noch große Ansammlungen von Treibgut, großen Baumstämmen, Wohnwagenwracks und anderen großen Gegenständen. Daher müssten hier noch eine Zeit lang Räumungsarbeiten stattfinden, bei denen schwere Geräte, beispielsweise große Bagger, Kettendumper, Kräne , in der Wupper zum Einsatz kommen. „Für Kanufahrer stellen diese Einsätze eine besondere Gefahr dar. Zudem sollen die notwendigen Räumungsarbeiten nicht durch Kanusport oder andere Freizeitaktivitäten in der Wupper behindert werden“, erklärt der Wupperverband und betont zudem, von einer Freizeitnutzung mit direktem Wasserkontakt abzusehen.