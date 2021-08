Zwei Medaillen für Hückeswagener Mountainbiker : Stolze Leistung der Piraten

Hückeswagen / Radevormwald Das Hückeswagener Team kehrt zufrieden von der „Night on Bike“ zurück. Die Mannschaft legte 3119,5 Kilometer und 480 Runden zurück.

Fast acht Mal ist das Team Pirate Hückeswagen am Wochenende den Mount Everest hochgefahren – zumindest, wenn man die 67.200 absolvierten Höhenmeter umrechnet. Bei der Radsportveranstaltung „Night on Bike“ in Radevormwald hatte das Team 3119,5 Kilometer und 480 Runden zurückgelegt. Eine stolze Leistung, auch wenn dabei nur wenige Medaillenplätze herausgesprungen sind.

Die Strecke führte zu 95 Prozent durch das Waldgebiet Espert und nur 400 Meter über Asphalt, was eine zusätzliche Herausforderung darstellte. Mit 32 Fahrern zählte das Team Pirate zu den größten Gruppen bei der „Night on Bike“ – mit einigen tollen Erfolgen: Einen zweiten Platz und damit die Silbermedaille erkämpfte sich Nathalie Schloden bei den Frauen als 24-Stunden-Einzelfahrerin mit 175,5 Kilometer in 27 Runden à 6,5 Kilometer. 24-Stunden-Einzelfahrer Ümit Erkan-Lieth schaffte 390 Kilometer in 60 Runden und belegte den dritten Platz in der Altersklasse Ü35, was Rang sechs bei den Männern bedeutete.