Hospizgruppe Hückeswagen sucht Unterstützer : Spenden sichern Kurse der „Weggefährten“

Hückeswagen Die Hospizgruppe Hückeswagen startet im September einen neuen Sterbebegleitungskursus, für den es finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse gab. Interessenten können sich anmelden.

Nachdem mittlerweile drei Ehrenamtler eine Zusatzqualifikation zum Trauerbegleiter absolviert haben und zwei weitere diese Qualifikation in diesem Jahr absolvieren werden, bietet die Hospizgruppe Hückeswagen ab sofort auch Trauer-Einzelbegleitung an. Judith Hanke: „Trauernde werden begleitet und können in Gesprächen mit den Trauerbegleitern einen individuellen Weg zurück ins Leben finden.“ Diese Einzelgespräche werden der Anfang sein, weitere Angebote, wie gemeinsame Aktivitäten oder Trauergruppen, sollen in Kürze folgen. Wer Hilfe und Unterstützung auf seinem Weg der Trauer benötigt, kann sich ebenfalls an die Koordinatorinnen wenden.