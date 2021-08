Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Fröhlicher Konzertabend und Irish Folk mit „Fragile Matt“

„Fragile Matt“ bringt am Samstag, 28. August, wieder den Irish Folk nach Hückeswagen. Foto: K. Winterberg

Hückeswagen Die Band „Fragile Matt“ um Sänger David Hutchinson ist Stammgast in der Kulturstätte im oberen Island. Am 28. August steht der nächste Auftritt auf der Bühne vor der Freitreppe an.

Traditionell, erfrischend, gefühlvoll, fröhlich und lebendig ist die Musik von „Fragile Matt“. Mit mehrstimmigem Gesang präsentiert die Band am kommenden Samstag, 28. August, ab 20 Uhr, wieder irische und schottische Tunes im Kultur-Haus Zach. Nicht nur die Stammzuhörer dürften sich auf den Abend freuen. „Gute Laune ist wegen der typisch irischen Musik, die mal fetzig, mal ruhig sein kann, und die lockere Art der Band programmiert“, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Die Musik reicht von Liebesballaden über die mehr oder weniger bekannten Lieder um und über den Whiskey bis hin zu den Balladen und Heldenliedern der irischen Freiheitskämpfer.

Kopf der Band ist Sänger David Hutchinson, der die irische Bouzouki sowie das Tenor-Banjo spielt. Ihm zur Seite stehen Andrea Zielke (Gesang, Whistles, Mandoline, Dudelsäckchen) und Katja Winterberg (Bodhran und Geige). Als Gastmusikerin neu dabei ist Katja Martens (Fiddle und Gesang).

Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Für den Besuch des Konzerts gilt die 3-G-Regel – der Nachweis über die vollständige Impfung, die Genesung oder einen negativen Corona-Test. Darüber hinaus müssen die Konzertbesucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Haus Zach tragen und die Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung am Eingang angeben.

(büba)