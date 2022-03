Straßen in Niederkrüchten werden gesperrt : Baubeginn - K 35 soll teilweise barrierefrei werden

Am Montag, 21. März, beginnen die fünfwöchigen Bauarbeiten an der K 35 (Overhetfelder Straße) in Elmpt. Foto: Kreis Viersen Foto: Kreis Viersen

Niederkrüchten Am Montag, 21. März, beginnen die Bauarbeiten an der K 35 (Overhetfelder Straße) in Niederkrüchten-Elmpt. Für rund fünf Wochen sind zwei Bauabschnitte geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montag, 21. März, beginnen die Bauarbeiten an der K 35 (Overhetfelder Straße) in Niederkrüchten-Elmpt. Für rund fünf Wochen sind zwei Bauabschnitte geplant. Es geht um den Abschnitt vom Kreisel Overhetfelder Straße/Goethestraße/Heinrichsstraße/Schulstraße bis zum Ortsausgang auf Höhe des Talweges.

Der Kreis Viersen investiert dort rund 290.000 Euro. Er plant eine Sanierung des Radwegs und der Fahrbahn in mehreren Schritten. Während der Bauzeit wird die Overhetfelder Straße zur Einbahnstraße mit Richtung Overhetfeld. In Gegenrichtung nach Elmpt wird eine großräumige Umleitung über die Dilborner Straße, An der Beek, Haupt- und Heinrichsstraße ausgeschildert. Die Elmpter Straße wird bis zum Ortseingang Elmpt zur Sackgasse. Das Ziel: Teile der K 35 barrierefrei zu gestalten.

Zum ersten Bauabschnitt (geplante Dauer: drei Wochen) gehören etwa Arbeiten am Kreisverkehr (nördliche Hälfte), an verschiedenen Einmündungen an der Overhetfelder Straße sowie an den Querungshilfen und am Fahrbahnteiler am Ortsausgang. Am Kreisverkehr wird die Goethestraße voll gesperrt und zur Sackgasse. Der Verkehr wird über die Haupt- und Heinrichsstraße umgeleitet.

Der folgende zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich zwei Wochen dauern.

(busch-)