Schule hat begonnen – auch in Hückeswagen : Grundschüler sensibilisieren Autofahrer

Die Klasse 4b der Grundschule Wiehagen machte zusammen mit Polizei, Verkehrswacht und Landrat auf die Schulneunlinge im Verkehr aufmerksam. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Der Schulweg ist nicht nur, aber vor allem für die Erstklässler mit Gefahren verbunden. Polizei und Viertklässler der Grundschule Wiehagen appellierten jetzt zum Schulstart an die Autofahrer, besonders umsichtig zu fahren.

Für Ben ist heute ein ganz besonderer Tag. Der Neunjährige aus der Klasse 4b der Grundschule Wiehagen hat mehrere Polizisten und den Landrat kennengelernt, er darf mit seinen Mitschülern auf dem Parkplatz des Wiehagener Penny-Markts Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass jetzt die i-Dötzchen unterwegs sind, und dann wird auch noch seine kleine Schwester eingeschult. Besser kann ein Schuljahr kaum beginnen.

Wie die anderen Jungen und Mädchen der 4b hatte Ben von Klassenlehrerin Petra Schmitz tags zuvor, am ersten Schultag, von der Aktion am Donnerstag erfahren. „Als dann die vier Polizisten heute Morgen in die Klasse kamen, waren die Kinder sehr beeindruckt“, sagt die Lehrerin. 20 Minuten benötigten die Beamten um Hauptkommissar Uwe Petsching von der Verkehrserziehung der Polizei, um die Jungen und Mädchen in Rollenspielen auf ihre Aufgaben vorzubereiten.

Milan (9, l.) und Elias (8) sprechen zusammen mit Hauptkommissar Uwe Petsching auf dem Wiehagener Penny-Parkplatz einen Autofahrer an, dass er jetzt besonders aufmerksam sein soll. Foto: Stephan Büllesbach

Info Die Verkehrserziehung trägt offenbar Früchte 2020 Im vorigen (Corona-)Jahr Rregistrierte die Polizei nur drei Schulwegsunfälle, alle in Gummersbach. 2019 Während es im oberbergischen Süden acht Schulwegunfälle gab, bei denen neun Kinder verletzt wurden, gab es im Nordkreis mit Hückeswagen und Radevormwald nicht einen.

Je zwei Kinder marschieren nun, begleitet von einem Polizisten, zu den Autos, die der neue Bezirksbeamte Stefan Nahrgang von der Wiehagener Straße auf den Parkplatz des Supermarkts herausgewinkt. Sie halten ein großes Plakat mit der Bitte „Pass auf mich auf!“ in den Händen und sagen ihr Sprüchlein auf: Dass jetzt die kleinen Kinder im Straßenverkehr unterwegs sind, dass die sich noch nicht so gut darin auskennen, und dass die Autofahrer jetzt doch ganz besonders aufpassen sollen.

Ramona Finger ist von der gemeinsamen Aktion von Polizei und Verkehrswacht begeistert. „Ich finde sie sehr, sehr gut und befürworte sie“, sagt die Hückeswagenerin, die gerade ihr Kind in den Kindergarten gebracht hat. Auch andere Erwachsene sehen das Ganze positiv, wie Cornelia Kotthaus-Heinrich: „Es ist toll, dass auf den Schulanfang aufmerksam gemacht wird.“ Denn viele hätte keine Kinder mehr und wüssten jetzt nicht, dass gerade die Schulanfänger im Straßenverkehr unterwegs seien. Auch Daniela Sandler hat Verständnis dafür, dass deutlich gemacht wird, dass vor allem kleine Kinder unterwegs zur Schule sind. Sie habe selbst ein Kind auf der Grundschule Wiehagen gehabt, „und ich weiß, wie manche da an der Blumenstraße gerast sind“.

Ramona Finger (l.) fand es toll, dass sie von Lara (9), Lea (9) und Helena (9) auf den Schulstart aufmerksam gemacht worden war. Sie hatte selbst gerade ihr Kind in den Kindergarten gebracht. Foto: Jürgen Moll

Polizei und Verkehrswacht sind am ersten und zweiten Tag des neuen Schuljahrs an acht Schulen im Kreisgebiet unterwegs. „Wir erreichen damit um die 600 Autofahrer“, bilanziert Landrat Jochen Hagt, der als Oberbergs Polizei-Chef an diesem Morgen ebenfalls Präsenz in Wiehagen zeigt. Kinder seien ein besonders gutes Medium, um die Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt die Schwächsten im Straßenverkehr unterwegs seien. Das bestätigt auch Petra Schmitz: „Wenn Kinder die Erwachsenen ansprechen, wird damit viel mehr erreicht, als wenn das Erwachsene tun“, betont die Klassenlehrerin.

Die Autofahrer sollten laut Hagt auch deshalb jetzt noch besser aufpassen, weil in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nur selten viele Schüler unterwegs waren. „Die Aktion ist daher wichtig, damit die Kinder gut zur Schule und wieder nach Hause kommen“, erläutert Hagt. Die positive Seite der (Corona-)Medaille: Es gab kaum Schulwegunfälle (s. Info-Kasten).

Allerdings war auch kaum die Verkehrserziehung in den Kindergärten und Schulen möglich. Uwe Petsching und seine Kollegen waren dennoch nicht untätig geblieben und hatten den Kindergärten selbst gedrehte Videos zur Verfügung gestellt, in denen sie zeigten, wie Kinder in unterschiedlichen Situationen die Straße überqueren sollen: an Ampeln, an Verkehrsinseln und an ungesicherten Stellen. „Die Resonanz darauf war groß“, versichert der Hauptkommissar.

Die Wiehagener Grundschüler haben derweil ihre Freude an ihrer Aufklärungsarbeit. So meint etwa Marc (9): „Es macht Spaß, den Erwachsenen mal die Meinung zu sagen.“ Und Klara (9), die nahe Hämmern wohnt und den Verkehr auf der Bundesstraße 237 täglich hautnah miterlebt, weiß: „Bei uns wird immer viel zu schnell gefahren. Deshalb hat es schon viele Unfälle gegeben.“