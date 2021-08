Bodystyling und Zumba in Hückeswagen : Körper straffen mit Spaß beim ATV

Unter der Leitung von Karin Hagen gibt es ab kommender Woche immer dienstagsabends in der Gymnastikhalle des ATV auf dem Fürstenberg Bodystyling und Zumba. Neueinsteiger sind willkommen. Foto: Hagen

Hückeswagen Übungsleiterin Karin Hagen bietet ab dem 24. August wieder an jedem Dienstagabend in der Gymnastikhalle auf dem Fürstenberg Bodystyling und Zumba an.

Der ATV startet in der kommenden Woche wieder einen neuen Bodystyling- und einen Zumba-Kursus. Ab Dienstag, 24. August, trainiert Karin Hagen jeweils von 17.45 bis 18.45 Uhr Interessierte in der Halle 2 auf dem Fürstenberg im Bodystyling. Im Anschluss, von 19 bis 20 Uhr, findet der Zumba-Kursus statt. Beide Kurse sind auch für Nicht-Mitglieder offen. Das Training lässt sich im Übrigen gut miteinander kombinieren, denn es aktiviert den Stoffwechsel und steigert die allgemeine Beweglichkeit wird gesteigert.

Beim Bodystyling bietet die Übungsleiterin laut ATV-Sportwartin Elisabeth Franken ein abwechslungsreiches Training für verschiedene Körperzonen: Das Muskeltraining dient zur Straffung der Muskulatur und zur Verbesserung von Kraftausdauer und Körperhaltung, dazu werden die Pomuskeln gefestigt, Arme und Beine gestrafft, und es gibt einen flacheren Bauch. Der Stoffwechsel wird aktiviert und die allgemeine Beweglichkeit gesteigert.

Eine Trainingseinheit beginnt mit einem Warm-up, danach folgt das Kräftigungstraining für die Muskulatur „an den richtigen Stellen“. „Eine positive Nebenwirkung: Muskelverspannungen lösen sich, Kopf- oder Rückenschmerzen wird vorgebeugt“, berichtet Elisabeth Franken. Das Training sei abwechslungsreich: Viele verschiedene Kleingeräte, zum Beispiel Handgewichte, Therabänder oder Bälle, kämen zum Einsatz. Die Teilnehmer sollten eine Gymnastikmatte oder ein großes Handtuch mitbringen

Eine Mischung aus Aerobic, Hip-Hop, Samba, Salsa, Merengue, Bollywood und Bauchtanz erleben die Teilnehmer des Zumba-Kurses. Trainiert wird unter anderem zu exotischen Klängen und kraftvollen Latino-Rhythmen. Das Besonders dabei sei, dass keine Takte gezählt, sondern mit dem Folgen der Musik in sich wiederholenden Bewegungen getanzt würden.

Die Gebühr pro Kursus beträgt 60 Euro für zehn Trainingseinheiten; Jugendliche, Auszubildende und Vereinsmitglieder zahlen einen reduzierten Betrag. Die Teilnehmer sollten geimpft, genesen oder getestet sein; im Eingangsbereich müssen sie einen Mundschutz tragen.

Anmeldung/Info bei Elisabeth Franken unter ☏ 02192/5303 oder

www.atv-hueckeswagen.de

(büba)