Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden : Weiterhin in Berührung kommen

Meinung Langwaden Was haben ein historisches Amplexmotiv aus dem 13. Jahrhundert und das preisgekrönte Pressefoto des Jahres 2021 gemeinsam? Bruno Robeck, Prior der Zisterziensermönche aus dem Kloster Langwaden, erklärt die Zusammenhänge aus seiner Sicht.

Wer ein Zisterzienserkloster besucht, sieht oft bereits in Pfortennähe ein Bildmotiv, das auf den unbedarften Klostergast erst einmal befremdlich wirkt. Vor einem Kreuz kniet ein Mönch und betet. Das Überraschende bei dieser Darstellung ist, dass sich Jesus vom Kreuz löst, zum Beter hinunterbeugt und ihn umarmt. Mich berührt diese Berührung immer wieder aufs Neue.Sie lässt eine Nähe zwischen Mensch und Gott aufscheinen, die man mit Worten nicht beschreiben kann.

Grevenbroich Kloster Langwaden Prior Pater Bruno Robeck Zisterzienser Foto: Melanie Zanin

Diese Umarmung durch Jesus wird in der Lebensbeschreibung des heiligen Bernhard überliefert, dessen Fest wir am vergangenen Freitag, 20. August, gefeiert haben. Als Abt von Clairvaux hat Bernhard unseren damals noch jungen Orden maßgeblich geprägt. Diese Umarmung zeigt seine besondere Gottesbeziehung. Sie wird „Amplexus“ genannt. Das Amplexusmotiv ist eine Ermutigung, dass Gott jeden Menschen in seine Arme schließen will. Es ist eine Einladung an alle, sich Gott zu öffnen.

Dieses Motiv begleitet unseren Orden nun schon seit mehr als 800 Jahren – und wir haben uns daran gewöhnt. Anfang August vergangenen Jahres entstand ein Foto, das unser Bild in einem neuen Zusammenhang aufleuchten lässt. Als ich dieses Foto sah, war ich wie elektrisiert. Aus den 75.000 eingereichten Pressefotos wurde das Bild des dänischen Fotografen Mads Nissen ausgewählt und gewann den diesjährigen World Press Foto Award.

Nissen hielt fotografisch den Moment fest, in dem die Pflegerin Adriana Silva da Costa Souza in einem brasilianischen Pflegeheim die Rentnerin Rosa Luzia Lunardi umarmt – zum ersten Mal nach fünf Monaten. Auch wenn der durchsichtige Plastikvorhang einen direkten Körperkontakt weiterhin verhindert, so ist doch das Gefühl der nicht enden wollenden Isolation überwunden. Nissen nannte das Bild „The First Embrace – die erste Umarmung“.

Ob wir nun den Amplexus aus dem 13. Jahrhundert oder The First Embrace aus dem 21. Jahrhundert betrachten, für beide Darstellungen gelten die Worte des dänischen Fotografen: „Die wichtigste Botschaft in diesem Bild ist Mitgefühl, Liebe und Anteilnahme.“ Die beiden Bilder lassen erleben, dass Berührung nicht etwas ist, das an der Oberfläche bleibt. Wir brauchen Zuwendung und Berührung. Das hat in der Pandemiezeit jeder Mensch erfahren. In einer dauerhaften Isolation würden wir gnadenlos verkümmern.

Gleichzeitig brauchen wir aber auch eine gesunde Distanz, denn Berührung kann nicht nur heilen, sondern auch verletzen, wie die vielen von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen erfahren mussten. Es wird in unserer Zeit vielfach heilsam sein, wenn wir unsere Arme weit austrecken als Zeichen der eigenen Sehnsucht nach Nähe und als Zeichen der Bereitschaft, andere aufzunehmen. Es wird aber auch Situationen geben, in denen es besser ist, Abstand zu halten.

Notabene: Wer möchte, kann sich die noch relativ junge Amplexusdarstellung am Eingang zum historischen Refektorium in unserem Kloster gerne anschauen.