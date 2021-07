Neubaugebiet Grevenbroich-Kapellen : Betonklötze am „Gehöft“ bleiben vorerst stehen

Betonklötze am „Gehöft“ bleiben vorerst stehen

Kapellen Auch sieben Wochen nach dem politischen Beschluss zur Öffnung und Verkehrsberuhigung der Straße „Am Gehöft“ blockieren die Betonsperren die Durchfahrt. Das ärgert die, die für die Öffnung der Straße gekämpft hatten.

Eigentlich sollten sie entfernt werden, die schweren Betonsperren, die die Zufahrt zum Neubaugebiet Kapellen an der Straße „Am Gehöft“ blockieren. Das hatten die Baupolitiker Mitte Mai in ihrem Ausschuss gegen die Stimmen von FDP und „Mein Grevenbroich“ durchgesetzt. Doch passiert ist bisher nichts: Die Klötze stehen noch immer an Ort und Stelle, eine Durchfahrt ist nicht möglich.