Wahlkampf am Evita Beach in Grevenbroich : Strand-Stunde mit Christian Lindner

Christian Lindner war am Sonntag auf Einladung der Grevenbroicher FDP zu Gast auf dem Stadtstrand Evita Beach. Foto: Dieter Staniek/stan

Grevenbroich Wahlkampf in ungewöhnlicher Kulisse: Der FDP-Bundesvorsitzende referierte am Sonntag auf dem Sand von Evita Beach – vor zahlreichen Besuchern in Liegestühlen. Warum Lindner auf einen Cocktail verzichtete.

Auf dem weißen Sand des Evita Beach herrscht Malle-Atmosphäre. Alle Liegestühle sind besetzt, es werden bunte Cocktails serviert, kühle Weißweine, eiskalte Softdrinks. Und was bestellt der Mann, auf den die Strand-Gemeinde so relaxed an diesem sonnigen Sonntagmittag gewartet hat? Kaffee! Was „warmes trinken“ tue dem Hals gut, sagt Christian Lindner und genehmigt sich einen Schluck aus der weißen Tasse – denn: „Anders als bei der Wahl hat man im Wahlkampf keine Zweitstimme“, argumentiert er. Der Joke kommt an. Es gibt reichlich Lacher für den Bundesvorsitzenden der FDP.

Reichlich – das ist nicht übertrieben. Denn es ist voll auf dem Stadtstrand am Flutgraben. So voll, dass Bijan Djir-Sarai nahezu ins Schwärmen gerät: „Das ist eine der großartigsten politischen Veranstaltungen im gesamten Rhein-Kreis“, meint der Bundestagsabgeordnete, der den Chef der Freidemokraten nach Grevenbroich eingeladen hatte. Beide kennen sich bereits seit ihrer Zeit bei den Jungliberalen, und Lindner ist nicht zum ersten Mal zu Gast zwischen Rhein und Erft.

Info FDP-Abgeordneter aus Grevenbroich Abgeordneter Bijan Djir-Sarai kandidiert für eine Wiederwahl im Wahlkreis Neuss I. Sein politischer Schwerpunkt als Bundestagsabgeordneter und Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion ist zurzeit die Außenpolitik. Djir-Sarai wurde in Teheran geboren, machte sein Abitur in Grevenbroich und studierte in Köln Betriebswirtschaftslehre.

„Mir war es ein großes Anliegen, ihn diesmal direkt in meine Heimatstadt zu holen“, sagt Djir-Sarai. Das habe auch mit dem Strukturwandel zu tun – der Mammutaufgabe, die Grevenbroich zu bewältigen hat. „Jeder Hinweis auf die Folgen des Kohleausstiegs, der in Berlin ankommt, ist enorm wichtig“, meint der Abgeordnete. Fördergelder würden nicht alle Probleme lösen, was zähle, seien nachhaltige Arbeitsplätze, für die er sich stark mache. „Und für einen Hochschulstandort in Grevenbroich“, ergänzt Bijan Djir-Sarai. Am Montag hat er in Sachen Strukturwandel ein Gespräch mit Bürgermeister Klaus Krützen. „Ich bin gespannt, welche Ideen er hat.“

FDP-Fraktionsvorsitzender Markus Schumacher (l.) mit dem Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai und Christian Lindner. Foto: Dieter Staniek/stan

Apropos Spannung: Was den Ausgang der Bundestagswahl am 26. September betrifft, wagt Christian Lindner in seiner Rede eine Prognose. Annalena Baerbock von den Grünen werde nicht die nächste Bundeskanzlerin, auch SPD-Kandidat Olaf Scholz werde es nicht schaffen, sagt er. „Die CDU/CSU wird die stärkste Fraktion“, prognostiziert der FDP-Bundesvorsitzende. Es sei aber fraglich, in welcher Konstellation sie regieren werde. Armin Laschet alleine traue er nicht zu, die Anliegen der Grünen nach „Subventionierung, Umverteilung und Bevormundung“ zurückzuweisen. Für den FDP-Bundesvorsitzenden sei daher derzeit eine Frage offen: „Wird der nächste Finanzminister Robert Habeck oder Christian Lindner heißen?“ Für den Fall, dass er den Posten übernehmen sollte, will er sich für die Einhaltung der Schuldenbremse stark machen. „Wir müssen zurück zu soliden Finanzen“, sagt er. Wer rote Zahlen schreibe, komme niemals auf einen grünen Zweig.