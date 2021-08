Für rund 25.000 Euro : Kreisverkehr in Vynen ist saniert worden

Die innere Fahrbahn des Kreisverkehrs in Vynen wurde asphaltiert. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten In den vergangenen Jahren musste der Kreisverkehr in Xantens Ortsteil Vynen immer wieder repariert werden. Material und Bauweise hielten den Belastungen nicht stand. Deshalb hat der Kreis Wesel jetzt rund 25.000 in die Sanierung investiert.

In Xantens Ortsteil Vynen ist in den vergangenen Tagen der Kreisverkehr saniert worden. Auftraggeber war der Kreis Wesel. Er trägt auch die Kosten von rund 25.000 Euro, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilte. An dieser Stelle treffen die Kreisstraßen K 10 (Marienbaumer Straße) und K 32 (Hauptstraße und Gesthuysener Straße) sowie die Gemeindestraße Rheinallee aufeinander.

Nach Angaben der Kreisverwaltung war der Kreisverkehr Ende der 1990er Jahre im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt gebaut worden. Aus städtebaulicher Sicht seien damals Natursteingroßpflaster unterschiedlicher Herkunft für die innere Fahrbahn verwendet worden, erklärte eine Sprecherin. Allerdings habe sich gezeigt, dass das Material und die Bauweise nicht geeignet seien, um die Belastungen des Schwerverkehrs auszuhalten.

Von Anfang an habe deshalb ein „erhöhter Unterhaltungsaufwand“ für den Kreisverkehr bestanden, erklärte die Sprecherin der Kreisverwaltung weiter. Der Kreisbauhof habe regelmäßig Reparaturarbeiten ausführen müssen, um gelöste und ausgefahrene Pflastersteine neu in Beton zu setzen. Deshalb sei schon für 2019 eine Sanierung des Kreisverkehrs geplant gewesen.

Die Arbeiten seien aber verschoben worden, weil ein Jahr später die Bundesstraße 57 im benachbarten Marienbaum saniert und der Verkehr währenddessen über Vynen umgeleitet werden sollte, teilte die Kreisverwaltung weiter mit. „Zusätzliche übermäßige Schäden“ seien dadurch aber nicht am Kreisverkehr entstanden. Die Arbeiten im Auftrag von Straßen NRW an der B 57 in Marienbaum dauerten Monate. Die Ortsdurchfahrt war in der Zeit teilweise oder ganz gesperrt.

Anfang dieser Woche begann dann die Sanierung des Kreisverkehrs in Vynen. Die innere Fahrbahn wurde asphaltiert. Nach einer öffentlichen Ausschreibung war der Auftrag an die Firma Gerhard Tummes aus Moers vergeben worden. Am Mittwoch wurde der Kreisverkehr – wie geplant – komplett wieder für den Verkehr freigegeben.

(wer)