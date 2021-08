Corona im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell 766 nachweislich infizierte Menschen im Rhein-Kreis

Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Büttner

Rhein-Kreis Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts klettert im Rhein-Kreis auf 81,2. Im Impfzentrum ist es noch möglich, sich zu den Öffnungszeiten ohne vorherigen Termin impfen zu lassen.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 766 Menschen (Vortag: 669) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon befinden sich 15 (Vortag: 15) in einem Krankenhaus. Unverändert 356 Personen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Kreisweit 18.339 Menschen (Vortag: 18 333) sind wieder von der Infektion genesen.Das teilte der Kreis am Sonntagnachmittag mit.