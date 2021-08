Baustart am Montag : Die Bahnhofstraße in Kapellen wird saniert

Die Bahnhofstraße in Kapellen wird saniert

Baustart am Montag

Moers Im ersten Schritt soll bis Herbst 2023 zunächst der Flickenteppich zwischen dem Hermann-Thelen-Platz und der Nieper Straße verschwinden.

Die Modernisierung der Bahnhofstraße zwischen der Moerser und der Nieper Straße steht bevor. Am Montag, 16. August, beginnt die Enni Stadt & Service dort mit dem ersten von zwei großen Bauabschnitten, in denen sie die Kanäle und Straßen bis etwa Mitte 2025 sanieren wird. Im ersten Schritt soll bis Herbst 2023 zunächst der aktuelle Flickenteppich zwischen dem Hermann-Thelen-Platz und der Nieper Straße verschwinden.

In diesem Abschnitt erhält die Straße ein modernes Erscheinungsbild mit sicheren Fußwegen und Radfahrstreifen, barrierefreien Fußgängerquerungen, einem neuen, verkehrsberuhigenden Kreisverkehr an der Nieper Straße und Neuanpflanzungen. „Am Ende haben wir aber die Infrastruktur zukunftsfähig für nächste Generationen aufgestellt“, sagt Projektleiterin Diane Schiffer.

An der Bahnhofstraße wird Enni in zwei großen Etappen rund zwei Kilometer der alten Schmutz- und Regenwasserkanäle austauschen. Bereits 2020 wurden die Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetze saniert. „Im Auftrag der Stadt wird Enni hier zudem die Straße erneuern, was mit Landesmitteln gefördert wird“, sagt Schiffer. Bis zur Fertigstellung des ersten Bauabschnitts werde eine Fläche von mehr als 6000 Quadratmetern asphaltiert und rund 4000 Quadratmetern gepflastert sein.