Bundestagskandidat der Linkspartei : „Recht, am gesellschaftlichen Reichtum teilzuhaben“

Rhein-Kreis Falk vom Dorff ist gebürtiger Neusser und kandidiert für Die Linken im Wahlkreis 108 Neuss I. Er will die Fünf-Prozent-Hürde überspringen.

Ein „Nüsser Jong’“ will in den Bundestag . Ein hohes Ziel, das sich Falk vom Dorff gesetzt hat und ein wohl wenig wahrscheinliches. Letztlich geht es dem 34-Jährigen, der für Die Linken im Wahlkreis Neuss , Dormagen, Grevenbroich, Rommerskirchen und Teilen von Jüchen antritt, eher darum, Präsenz zu zeigen und für die Ideen und Politik der Linken zu werben. Wenn die Linken dann die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, „bin ich zufrieden“.

Als Arbeiter bei einem Logistikunternehmen, bei einer Zeitarbeitsfirma und als Bezieher von Hartz-IV-Leistungen „weiß ich, wie es ist, wenn man sehr, sehr wenig Geld hat“. Dementsprechend ist die Sozialpolitik neben Klimapolitik und Friedenspolitik ein Kernthema für ihn. Vom Dorff sagt: „Für die sozialen Probleme, die uns in der Zukunft, wegen der Krise noch viel häufiger begegnen werden, braucht es endlich eine gerechte sanktionsfreie Mindestsicherung von 1200 Euro in jeder Lebenssituation, in der sie gebraucht wird. Ob Rentner, Kranke, Studierende oder Arbeitssuchende: Alle haben das Recht am gesellschaftlichen Reichtum teilzuhaben.“