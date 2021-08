Haan : Ducato mit 32 Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Haan Neben mehreren Durchrostungen und einem defekten Lenkschloss lagen außerdem auch eklatante Mängel an der Bremsanlage, den Beleuchtungseinrichtungen, den Türen und der Karosserie vor.

Die Polizei in Haan hat am Mittwoch (18. August 2021) einen nahezu schrottreifen Fiat Ducato mit 32 Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Gegen 12.15 Uhr war ein Motorradpolizist auf der Gräfrather Straße unterwegs, als ihm auf der Elberfelder Straße ein weißer Fiat Ducato aus Wuppertal auffiel. Weil der Wagen schon auf den ersten Blick in einem äußerst schlechten Zustand zu sein schien, stoppte der Polizist den Fahrer samt Transporter. Bei der Kontrolle des 16 Jahre alten Fahrzeugs stellte er mehrere Durchrostungen im Unterboden sowie der Vorderachse fest. Der Wagen wurde anschließend einer örtlichen Prüforganisation vorgeführt, wo dann insgesamt 32 Mängel an dem Fahrzeug dokumentiert wurden. Neben mehreren Durchrostungen und einem defekten Lenkschloss lagen außerdem auch eklatante Mängel an der Bremsanlage, den Beleuchtungseinrichtungen, den Türen und der Karosserie vor. Nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt Mettmann wurde das Fahrzeug daher unmittelbar stillgelegt. Gegn den 49-jährigen Fahrer aus Wuppertal wurde Anzeige erstattet – samt Eintrag ins Verkehrssünderregister in Flensburg.