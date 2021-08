Schwitzen im Regen : Sauna wird zum Ersatz für den Sommer

Birkensauna-Geschäftsführer Dominik Baumbach bereitet den nächsten Aufguss vor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Saunieren trägt nicht nur zur Entspannung bei, sondern kann auch hilfreich für die Gesundheit sein. Haan und Hilden bieten da mehrere Alternativen. Die Coronakrise hat den Betrieben allerdings einiges abverlangt.

Von Marie Wakke

Der Sommer in Deutschland war in diesem Jahr noch nicht besonders sommerlich. Im Gegenteil: Niedrige Temperaturen, viel Regen und nicht zuletzt auch die coronabedingt eingeschränkten Reisemöglichkeiten ließen wenig Raum für Sommergefühle. Trotzdem gibt es in der Region Plätze, an denen es schön warm ist, und wo ein Aufenthalt entspannend ist: die Sauna. Haan und Hilden bieten da mehrere Alternativen.

Doch Saunieren trägt nicht nur zur Entspannung bei, sondern kann auch hilfreich für die Gesundheit sein. Der Haaner Professor Dr. Edwin Bölke, leitender Oberarzt an der Uniklinik Düsseldorf, erläutert, dass die Körpertemperatur durchs Saunieren auf bis zu 39 Grad Celsius erhöht wird, sodass das Schwitzen durch die Sauna wie Fieber bei Infektionskrankheiten wirkt. Dadurch komme es zu einer erhöhten Aktivität von Immunzellen, die für die Infektabwehr sehr wichtig seien. Deshalb könne das Saunieren bei der Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten, sowie bei einigen Erkrankungen wie zum Beispiel Arthrose oder chronischen Rückenschmerzen helfen.

Info Zu diesen Zeiten haben die Saunen geöffnet Birkensauna Gruiten Mo-Do 10 bis 23 Uhr Fr-Sa 10 bis 24 Uhr Sonn und Feiertags 10 bis 22 Uhr Sportmühle Hilden Montag-Freitag 10 bis 23 Uhr Damen-Samstag 9 bis 13 Uhr Mai bis September Samstag 13 bis 21 Uhr Sonn-/Feiertag 10 bis 21 Uhr Oktober - April Samstag 13 bis 22 Uhr Sonn-/Feiertagtag 10 bis 22 Uhr Schwimm- und Sportbad Haan Di 10 bis 20:30 Uhr (für Frauen) Mi+Fr 10 bis 20.30 Uhr Do 10 bis 14 Uhr (für Herren) Sa 9 bis 17.30 Uhr Vabali Spa Täglich 9-24 Uhr Hildorado der Saunabetrieb ist derzeit geschlossen

„Die Abfolge von Hitze mit dem anschließenden Kaltbad entspannt die Muskulatur, regt den Kreislauf und den Stoffwechsel an“, sagt der Mediziner. Doch wer an Entzündungen, akuten Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Venenthrombosen oder Krampfadern leidet, sollte einen Besuch in der Sauna vermeiden. „Bakterien oder Viren können nicht mit einer Sauna abgetötet werden.“, warnt Bölke.

Dominik Baumbach, Geschäftsführer der Birkensauna, bringt an, dass ein regelmäßiger Gang in die Sauna nötig sei, um gesundheitliche Erfolge zu erkennen. „Wer wöchentlich oder alle zwei Wochen in die Sauna geht, der baut einen riesigen Schutz auf und wird eigentlich nicht mehr krank“, sagt Baumbach. Er selbst sei Jahren nicht mehr krank gewesen. Zudem werde durch einen regelmäßigen Saunagang das Hitzeempfinden reduziert und die Schweißproduktion nehme bei warmer Außentemperatur ab.

Außerdem, so erklärt der Geschäftsführer, starte ein erfolgreicher Saunagang aus hygienischen Gründen immer mit einer kalten Dusche. Frisch geduscht geht es dann mit einem Handtuch in die Sauna.

Der Saunagang ist in Deutschland textilfrei, da sich durch die Hitze Stoffe der Kleidung lösen können. Ein Gang sollte etwa zehn bis zwölf Minuten andauern und drei bis viermal wiederholt werden. Nach dem Saunagang sollte nicht direkt geduscht werden, da der Kreislauf erst wieder in Schwung gebracht werden muss.

„Ich gehe liebend gerne in die Sauna, da man einfach alles vergessen kann und den Alltag hinter sich lässt“, betont die regelmäßige Saunagängerin Franca Potthoff. Durch die Atmosphäre der Sauna werde sie nicht abgelenkt und könne sich einfach mal auf sich selbst konzentrieren: „Durch das Schwitzen habe ich immer das Gefühl, Ballast abzuwerfen und dass mir das Saunieren auch gesundheitlich sehr gut tut.“

Oft wird Saunieren mit kalten Außentemperaturen assoziiert, doch saunieren im Sommer bietet mindestens denselben Reiz. Sowohl die Birkensauna als auch das Vabali Spa haben einen Außenbereich mit Sonnenliegen, sodass neben dem Saunieren auch noch die Sommersonne genossen werden kann, sofern sie denn scheint. Balinesische Atmosphäre mit Panoramablick direkt auf den Elbsee erinnert im Vabali Spa an Urlaub. Während der Sommerzeit werde zudem einige Extras angeboten. Neben einer mediterranen asiatischen Küche gibt es auch sommerliche Getränke. Am Außenpool sorgen live Handpan- oder Harfenmusik, jeden zweiten Samstag, für musikalische Begleitung. Zudem soll auch in diesem Jahr wieder ein Sundowner-Event mit DJ AXLNT stattfinden.

Die Birkensauna hält eine 400 Quadratmeter große Gesamtfläche mit elf verschiedenem Saunen und Dampfbädern, zwei Schwimmbädern und einem Whirlpool für ihre Gäste bereit. Auch kulinarisch ist vorgesorgt, denn es gibt zwei Restaurants.

Doch die Corona-Krise hat auch den Saunen zu schaffen gemacht. Da sie als Freizeiteinrichtungen gelten, gab es striktere Auflagen und Schließungen. Die seit dem 9. Juli geltende Inzidenzstufe zwei verschärft auch die in den Saunen geltenden Corona-Maßnahmen. So haben sie zwar geöffnet, allerdings gelten wieder Personenbeschränkungen, Maskenpflicht und eine Testpflicht für Ungeimpfte.

Dominik Baumbach erklärt, dass die Birkensauna große wirtschaftliche Folgen erlitt und nur durch ihr Polster der letzten zehn Jahre überlebt hat. „Das wirft einen schon fünf bis sechs Jahre zurück“, sagt Baumbach. Doch die wirtschaftliche Hilfe habe sehr gut funktioniert und es seien etwa 90 Prozent der Kosten übernommen worden.