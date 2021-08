Menschen aus Hilden und Haan aktiv : Helfer: „Flutopfer an der Ahr schaffen es nicht allein“

Der Hildener Spediteur Martin Rosskothen organisiert Hilfseinsätze an der Ahr. Foto: Rosskothen

Hilden/Haan Spediteur Martin Rosskothen aus Hilden hat schon zum zweiten Mal Flutopfern geholfen. Samstags bringt ein Bus Freiwillige ins Katastrophengebiet.

Von Christoph Schmidt

Spediteur Martin Rosskothen aus Hilden lässt die Not der Menschen nach der Flutkatastrophe an der Ahr nicht ruhen. Mit vielen Helfern und Maschinen war er bereits ein Wochenende im Katastrophengebiet und hat mit angepackt. Am vergangenen Wochenende war er wieder dort.

Unterstützt wurde er erneut mit zahlreichen Spenden von vielen Betrieben aus der Region. Der Geflügelhof Möller hat Eier gespendet, Die Bäckerei Knelange Brot und Brötchen, Familie Breloh (Gut Holterhof) Silage und Kartoffeln.

Auch die Linden-Apotheke Am Strauch, die Adler-Apotheke, die Firma Stoffels, die gemeinnützige GmbH GeMeinSam, die Kompostierungsgesellschaft Düsseldorf haben sich mit Sachspenden beteiligt. Bereits zum zweiten Mal unterstützten Bartz Containerdienst Haan, Transport Service Düsseldorf, Kfz Neumann, Getränke Römer, Wacker Neusson und die Katholische Junge Gemeinde Hilden die freiwilligen Helfer. „Der Einsatz an der Ahr wurde dieses Mal zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst aus Fulda organsiert“, berichtet Martin Rosskothen: „Wir wollen so lange Hilfe leisten, wie es erforderlich ist. Wir werden alle zwei bis drei Wochen dort runter fahren und helfen.“

Dieses Mal hätten sich rund 60 Freiwillige aus Fulda, Kassel, Münster und Bamberg zusammen getan. „Wir hatten zwei Baumfäller- und ein Bagger-Team“, erzählt der 39-Jährige: „Alles erfahrene Leute, die mit Geräte und Maschinen umgehen können.“ Geschlafen wurde wieder in den Führerhäusern oder in Feldbetten auf der Ladefläche.

Vor vier Wochen hatte der Hildener einen Hilfseinsatz zusammen mit Juliane Richter aus Gießen organsiert. „Zum Jahresende wird sie in das Team der Rosskothen Transporte GmbH wecheln“, freut sich der Hildener Unternehmer. Die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr, Technischem Hilfswerk und freiwilligen Helfern funktioniere immer besser.

Bei den Helfern waren auch Gaby Losse und Michael Krambrock aus Hilden. Er habe mit einer jungen Frau in Liers gesprochen, berichtet der Hildener. „Sie hatten ihr neues Haus erst vor 1,5 Jahren bezogen. Jetzt ist alles weg. Nachts wird sie häufig wach, weil sie das Gefühl hat, ihre Hand liegt im Wasser.“ Dass weiter Freiwillige in den Flutgebieten helfen, sei ungeheuer wichtig: „Das können die Menschen dort nicht alleine schaffen.“ Das Dorf Liers (gehört zu Hönningen) habe alle Helfer am Samstagabend zu einem Fest eingeladen: „Auf den Tischen lagen Zettel, offenbar von Kindern geschrieben: „,Wir danken Euch’. Da wird einem ganz anders.“

Er habe sich aber auch mächtig geärgert, sagt Michael Krambrock. Pioniere der Bundeswehr hätten eine Brücke über die Ahr geschlagen: „Die war zwei Tage gesperrt – weil der Landrat sie noch einweihen musste. Und dann musste sie noch vom TÜV abgenommen werden. Die Bundeswehr darf zwar Brücken bauen – aber nur im Kriegsfall.“