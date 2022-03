Baupfusch in Wülfrath : Kita Schulstraße bleibt vorerst Baustelle

Martin Groppe (r.) und Lars Volke (2.v.r.) erläutern den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses die baulichen Mängel. Löcher im Boden sind keine Seltenheit. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Jugendhilfeausschuss machte sich von Ausmaßen der Mängel ein Bild vor Ort. Die Verwaltung rechnet nicht vor 2024 mit dem Kita-Start.

Eigentlich sollten in der neuen Kita Stadtspatzen II an der Schulstraße schon seit fast zwei Jahren Kinder fröhlich lachen und toben. Doch stattdessen findet sich dort immer noch eine Baustelle. Und das wird vorerst wohl auch noch so bleiben. Für mindestens zwei Jahre, wenn nicht länger, wie Martin Groppe vom städtischen Hochbauamt und Projektsteuerer Lars Volke bei einem Ortstermin im Vorfeld der Sitzung des Jugendhilfeausschusses verkündeten.

Bei einem Rundgang durch das Gebäude erläuterten sie den anwesenden Ausschussmitgliedern, wo welche Problemstellen liegen und wie die nächsten Schritte aussehen. Problemstellen gibt es viele, wie die Gutachter festgestellt haben. Noch ist das Zusammentragen der Mängel aber nicht abgeschlossen. Nach einem Schadstoffsachverständigen hat ein Gutachter die Gebäudehülle genauer betrachtet. Es folgt noch ein Gutachter für die technische Ausstattung des Gebäudes. Einige Mängel waren schon bei der Abnahme des Gebäudes Ende 2020 bekannt. Andere sind hinzugekommen.

INFO Baumängel verschärfen Kita-Platznot Alternativen In der neuen Kita sollen eigentlich fünf Gruppen unterkommen, rund 105 Kinder. Für die Unterbringungen dieser Kinder hat die Stadt Zwischenlösungen geschaffen. „Wir müssen auch noch weitere schaffen“, sagte die zuständige Dezernentin Michaele Berster im Jugendhilfeausschuss. Kosten Der Neubau sollte ursprünglich 4,5 Millionen Euro kosten. Welche Mehrkosten die Stadt nun durch die Interimslösungen tragen muss, ist unklar.

So muss bei rund einem Drittel des Gebäudes, so der bisherige Kenntnisstand, Oberboden, Estrich, Fußbodenheizung und Wärmedämmung wieder rausgerissen und erneuert werden. „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir nicht an die Grundplatte müssen“, merkte Groppe an. Der von der Stadt damals für den Kita-Neubau beauftragte Generalunternehmer hat an einigen Stellen auf die Grundplatte eine zusätzliche Schicht Polyethylenfolie aufgetragen. Darunter sammelt sich das eingedrungene Wasser. Eine komplette Trocknung ist deshalb nicht möglich, erklärte Groppe.

Die Feuchtigkeit aus dem Boden ist in die Wände hochgezogen. Das betrifft vor allem die Gipskartonplatten in den Sanitärräumen. Sie wurden bereits bis auf einen Meter Höhe zurückgebaut. Zu sehen sind dort anstelle der Sanitäranlagen das blanke Wandgerüst mit den Anschlussstellen sowie große Löcher.

Auch die Gebäudehülle wurde nicht fachgerecht gebaut. Der Sockel muss komplett erneuert werden. Der Abschluss zum Dach ist ebenso wenig fachgerecht ausgeführt worden und auch die Fenster sind nicht richtig verbaut. Zudem muss wohl die komplette Wärmeverbunddämmung der Außenwände ersetzt werden, zählte Groppe weiter auf. Das sei durch den ersten Starkregen aufgefallen. „Wir wissen nicht, ob im Zuge des Rückbaus noch weitere Schäden sichtbar werden“, räumte Lars Volke ein.

Für die Feuchtigkeitsschäden gibt es zwei mögliche Ursachen. Welche ausschlaggebend ist, könnte nicht mehr final geklärt werden, so Groppe. Zum einen, so die Vermutung, fehlen Rohre der Bodenabläufe in der Küche. Das hätte eine Untersuchung mit fluoreszierenden Spülungen ergeben. Zum anderen könnte auch die undichte Fassade eine Rolle spielen.

Angaben zu den Kosten, für die die Stadt nun erst einmal in Vorkasse gehen muss, konnten Groppe und Volke noch nicht machen. Ob ein Abriss nicht sinnvoller wäre, wollte der Ausschuss wissen. „Ein Abriss wäre unverhältnismäßig“, erwiderte Martin Groppe. Das Geld wird die Stadt später einklagen müssen bei dem Generalunternehmer, der die Baumängel und Pannen zu verantworten hat. Ihm hatte die Stadt zunächst den Regularien folgend die Chance gegeben, die Mängel zu beheben. Im Dezember allerdings zog die Verwaltung dann die Reißleine, da die Baufirma dazu nicht im Stande war.