Berufungsprozess : Haanerin wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht

Haan Eine Haanerin war einem Bekannten „auf den Leim gegangen“, als dieser vollmundig von dem Sägewerk im Osten erzählt hatte, das sie pachten könne. Doch das brachte ihr kein Glück – und jetzt fast auch noch eine Strafe ein.

Wer seine Firma „in den Sand setzt“ und nur noch rote Zahlen schreibt, muss Insolvenz anmelden. Wer das nicht tut, landet wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht. So wie die Haanerin, die vor Jahren einem Bekannten „auf den Leim gegangen“ war. Der hatte vollmundig von einem Sägewerk im Osten erzählt, das sie pachten könne. Dass der vorgelegte Businessplan nichts als Schönfärberei war und die angepriesenen Fördergelder schon bei ihm selbst zuvor ausgeblieben waren, sagte der Mann freilich nicht.

Ein vermeintlich gutes Geschäft vor Augen, gründete die mittlerweile 64-Jährige eine GmbH, um sich bald schon in der wirtschaftlichen Katastrophe wiederzufinden. Sie selbst trat nur als Pächterin auf und war für den Betriebsablauf zuständig, ihr „Bekannter“ blieb zuständig für den Holzeinkauf – und der verlief im Sande.

Das allerdings hatte sie nicht getan – und die Gründe dafür lassen aufhorchen: Sie habe die Gläubiger nicht dem Insolvenzverwalter überlassen, sondern sie selbst auszahlen wollen. Dafür hatte die Frau tief in die eigene Tasche gegriffen und sich Lebensversicherungen auszahlen lassen, die für die Altersvorsorge vorgesehen waren. Außerdem habe sie dem „Bekannten“ nicht die 30.000 Euro Pacht-Kaution überlassen wollen, die der bis heute nicht zurückzahlen will. Wäre die GmbH von Amts wegen aufgelöst worden, hätte der sich aus Sicht der von ihm „Geprellten“ freudig die Hände gerieben.

Gerne hätte er das Verfahren eingestellt, dem allerdings stand eine ambitionierte Staatsanwältin im Wege. Man dürfe das Recht nicht in eigene Hände nehmen – auch dann nicht, wenn man eigentlich gute Absichten habe. Die Angeklagte hatte in ihrem letzten Wort dennoch gesagt, dass sie den eingeschlagenen Weg weitergehen wolle. Sie möchte die noch offenen 28.000 Euro an die Gläubiger bezahlen – auch wenn sie es eigentlich gar nicht müsste und sie sich den Prozess hätte sparen können, wenn sie mit mehr Egoismus gleich Insolvenz angemeldet hätte.