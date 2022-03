Kleingartenanlage Kampheider Straße in Haan : Kleingärtner ziehen Antrag auf Erweiterung zurück

Haan Aus der gewünschten Erweiterung des Vereinsgrundstücks an der Kampheider Straße in Haan Ost wird vorerst nichts. Der Verein hat Konsequenzen aus den politischen Beratungen über sein Anliegen gezogen.

Der „Haaner Kleingartenverein 69“ hat seinen Bürgerantrag auf Erweiterung seines Geländes um 35 bis 38 Parzellen zurückgezogen. In einem Schreiben an Bürgermeisterin Bettina Warnecke teilen die Vereinsvorsitzenden Kurt Knepper und Rainer Skroblies (Stellvertreter) mit, man habe sich auf der letzten Vorstandssitzung noch einmal intensiv mit dem Thema Erweiterung befasst. Das aus den politischen Fachausschüssen gewonnene Meinungsbild sowie die Hinweise der Stadtverwaltung seien in diesem Zusammenhang ausgewertet worden. „Dabei sind wir einvernehmlich zu der Auffassung gelangt, dass eine Umsetzung der ursprünglich beantragten Maßnahme voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg haben wird“, heißt es in dem Schreiben weiter. Aus diesem Grund und bevor weitere kostbare Arbeitsstunden in den Bürgerantrag investiert würden, werde dieser zurückgezogen: „Wir bedauern diesen Schritt sehr und bedanken uns bei der Verwaltung für die geleisteten Vorarbeiten“, betonen Knepper und Skroblies in ihrem Brief.