Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert springt über die 70

Kreis Mettmann Innerhalb einer Woche hat sich der Inzidenzwert im Kreis Mettmann fast verdoppelt. Die Zahl der Erkrankten ist in den letzten sieben Tagen um mehr als 200 angestiegen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 537 Infizierte erfasst, 34 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 61 (+9; 12 neu infiziert), in Haan 27 (-1; 3 neu), in Heiligenhaus 40 (+5; 6 neu), in Hilden 74 (+5; 9 neu), in Langenfeld 52 (+3; 6 neu), in Mettmann 26 (-1; 3 neu), in Monheim 81 (unverändert; 5 neu), in Ratingen 56 (-1; 5 neu), in Velbert 108 (+15; 17 neu) und in Wülfrath 12 (unverändert; 1 neu).