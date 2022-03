Neues Beschwerdemanagement in Haan : Haaner können Mängel per App melden

Haan Die Stadt will Beschwerden der Bürger besser bündeln. Dazu wurde jetzt ein Beschwerdemanagement eingerichtet. Per App können die Mängel gemeldet werden.

Fehlender Grünschnitt, defekte Straßenbeleuchtung und wilde Müllablagerungen: Das ist es offenbar, was die Haaner Bürger am meisten stört. Diesen Eindruck hat zumindest Stephanie Gautzsch in den vergangenen zwei Monaten gewonnen. Die 41-Jährige ist seit Anfang des Jahres im Beschwerdemanagement der Stadt Haan tätig. „Unser Ziel ist es, kundenfreundlicher zu werden. Denn die meisten Klagen laufen beim Betriebshof ein und der ist mit der Vielzahl an Beschwerden häufig überlastet“, erklärt Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke die neue Stelle in der Stadtverwaltung. Sofern die Bürger jedoch nicht zeitnah eine Antwort erhalten würden, führe das schnell zu Unmut.

Häufig gebe es für einen Mangel wie beispielsweise einen umgestürzten Baum auf der Straße mehrere Anrufe von Bürgern an unterschiedlicher Stelle, sodass durch nur einen Mangel gleich mehrere Mitarbeiter gebunden werden. Das soll mit dem neuen Beschwerdemanagement der Stadt künftig vermieden werden. Alle Beschwerden laufen bei Stephanie Gautzsch ein. „Sofern eine Beschwerde per Telefon, E-Mail oder die neue App bei mir eingeht, leite ich sie an das zuständige Fachamt weiter. Die geben mir Rückmeldung, was in dem konkreten Fall getan wird und ich gebe das an die Bürger weiter“, erläutert Gautzsch den Prozess.