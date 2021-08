Für Eltern und Kinder in Grevenbroich : Familienbüro baut sein Angebot aus

Sarah Stefanovski (r.), Sara Clauß und Bundesfreiwilligendienstler Jonas Troll im Familienbüro an der Breite Straße in der Innenstadt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Mit Fragen etwa zu Kita-Plätzen, Freizeitangeboten oder zum Elterngeld kommen Eltern ins Familienbüro, das vor zwei Monaten gestartet ist. Zusätzlich zur Beratung starten bald Kurse. Welche Angebote für Eltern und Kinder es geben soll.

Eine zentral gelegene Anlaufstelle hat die Stadt mit dem Familienbüro geschaffen, vor zwei Monaten startete es in den Räumen des früheren Modehauses Schlangen an der Breite Straße. Die Bilanz von Leiterin Sara Clauß ist positiv. „Das Familienbüro ist gut angelaufen und wird gut besucht“, erklärt die 27-Jährige, die mit Sarah Stefanovski und Nicole Ebel ein Team bildet. „Bis jetzt haben wir rund 150 intensive Beratungsgespräche geführt, hinzu kommen viele ,Türangel-Gespräche’.“

Ein häufiges Thema sei die Frage, wo Eltern einen Betreuungsplatz bekommen. „Wir schauen dann gemeinsam in den Kita-Navigator, prüfen etwa, ob ein Platz auch in anderen als der zunächst gewünschten Kita möglich ist. Oder wir geben Infos über Tagespflege für Kinder bis drei Jahren“, erzählt Clauß. Andere hätten Fragen zu Elterngeld und Elternzeit. „Grundlegendes klären wir selbst, bei Details vermitteln wir an Fachstellen. Außerdem merken wir, dass wegen der Einschränkungen durch Corona vielen der Kontakt zu anderen Familien fehlt. Spiel- und Krabbelgruppen oder Babyschwimmkurze waren lange nicht möglich, laufen erst seit kurzem wieder.“ Das Familienbüro wolle mit eigenen Angeboten zu Kontakten beitragen. Als erstes startet am 6. September ein Kursus namens „Roter Faden“. Dabei sollen sich Eltern mit Kindern von drei bis neun Jahren über alltägliche, zuweilen stressbesetzte Erziehungssituationen austauschen und Handlungsstrategien entwickeln (Anmeldung: 02181 2153698). Folgen sollen eine Krabbel- und eine Spielgruppe, Yogagruppen und ein Entspannungskursus für Kinder.